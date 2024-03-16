更多編輯台推薦新聞：
影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人
運動

影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

遊客開心出遊平安歸 澎管處安全宣導簽署

2024/3/16 17:43（3/16 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖國家風景區管理處與公路局高雄區監理所舉辦「旅遊安全交通安全宣導合作意向簽署」活動，16日由澎管處長洪志光（右3）、高雄區監理所長李瑞銘（右4）共同簽署。中央社 113年3月16日
澎湖國家風景區管理處與公路局高雄區監理所舉辦「旅遊安全交通安全宣導合作意向簽署」活動，16日由澎管處長洪志光（右3）、高雄區監理所長李瑞銘（右4）共同簽署。中央社 113年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣16日電）觀光署澎湖國家風景區管理處與公路局高雄區監理所今天舉行「旅遊安全交通安全宣導合作意向簽署」，期盼全民具備旅遊安全意識，營造安全旅遊環境，遊客開心出遊、平安歸。

活動由澎管處長洪志光與高雄區監理所長李瑞銘共同簽署，澎湖縣政府秘書長蔡淇賢，以及「澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會」等旅遊及交通相關公會人士出席見證。

洪志光說，觀光署自民國106年起將每年3月的第三週訂為「旅遊安全宣導週」，透過「旅遊安全交通安全宣導合作意向簽署」，期盼澎湖旅遊及交通相關業者協助宣導提供正確旅遊與交通資訊，強化旅客旅遊安全觀念「開心出遊、平安歸」。

現場「禮物盒」互動式兒童劇團表演吸引小朋友興趣，針對旅遊安全設計內容進行教育宣導，以淺顯易懂「認識潮汐」概念，將「水域安全」理念方式透過劇情、演員互動，潛移默化在小朋友及家長心中。

另規劃親子闖關活動，事先報名的親子家長出席踴躍，透過親子共同完成「水域安全」、「交通安全」、「海洋保育」等闖關，培養正確旅遊安全、海洋環境保護意識。（編輯：孫承武）1130316

交通部觀光署自民國106年起將每年3月第3週定為「旅遊安全宣導週」，16日舉辦宣導活動，邀請親子共同闖關，盼從中培養民眾正確旅遊安全及海洋環境保護意識。中央社 113年3月16日
交通部觀光署自民國106年起將每年3月第3週定為「旅遊安全宣導週」，16日舉辦宣導活動，邀請親子共同闖關，盼從中培養民眾正確旅遊安全及海洋環境保護意識。中央社 113年3月16日
#李瑞銘
#洪志光
#澎管處
#觀光署澎湖國家風景區管理處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.209