遊客開心出遊平安歸 澎管處安全宣導簽署

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（中央社澎湖縣16日電）觀光署澎湖國家風景區管理處與公路局高雄區監理所今天舉行「旅遊安全交通安全宣導合作意向簽署」，期盼全民具備旅遊安全意識，營造安全旅遊環境，遊客開心出遊、平安歸。

活動由澎管處長洪志光與高雄區監理所長李瑞銘共同簽署，澎湖縣政府秘書長蔡淇賢，以及「澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會」等旅遊及交通相關公會人士出席見證。

洪志光說，觀光署自民國106年起將每年3月的第三週訂為「旅遊安全宣導週」，透過「旅遊安全交通安全宣導合作意向簽署」，期盼澎湖旅遊及交通相關業者協助宣導提供正確旅遊與交通資訊，強化旅客旅遊安全觀念「開心出遊、平安歸」。

現場「禮物盒」互動式兒童劇團表演吸引小朋友興趣，針對旅遊安全設計內容進行教育宣導，以淺顯易懂「認識潮汐」概念，將「水域安全」理念方式透過劇情、演員互動，潛移默化在小朋友及家長心中。

另規劃親子闖關活動，事先報名的親子家長出席踴躍，透過親子共同完成「水域安全」、「交通安全」、「海洋保育」等闖關，培養正確旅遊安全、海洋環境保護意識。（編輯：孫承武）1130316