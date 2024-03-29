竹縣補習班多名學生上吐下瀉 衛局進行調查

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（中央社記者管瑞平新竹縣29日電）新竹縣政府衛生局今天接獲通報，縣內有補習班昨天多名學生食用點心後出現嘔吐、腹瀉症狀，已派員稽查並抽驗留樣檢體、補習班飲用水，最快2週後有結果。

竹縣衛生局指出，本案為教育局通報縣內補習班學生於昨天食用點心後1至2小時，多人陸續出現嘔吐及腹瀉症狀，獲報後立即派員至該補習班進行稽查，現場無供餐作業場所。

衛生局表示，學生昨天食用點心菜單為養樂多、牛角麵包，均為向廠商訂購後，分別於昨天下午2時及3時外送至補習班，由老師協助分發至各班級點心盒中，提供給學生食用。

衛生局今天現場稽查，除檢視餐食的儲放環境，也同時抽驗留樣檢體及補習班飲水機飲用水送驗，檢驗結果最快2週後出爐。

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衛生局說，若留樣檢體經檢驗檢出病原菌，將依違反食品安全衛生管理法第15條及同法第44條規定，可處新台幣6萬元至2億元以下罰鍰，將積極調查，釐清是否食物有致病菌並依相關規定辦理後續事宜。

竹縣府教育局表示，截至今天下午，有52名學童表示有類似症狀，2人住院，已請業者完成班內消毒，暫時不代訂餐點，同步聯繫各學生所屬學校，持續追蹤學生健康情況。（編輯：林恕暉）1130329