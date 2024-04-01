南投縣補助寺廟設環保金爐最高60萬元 減少空污

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）推廣友善祭祀，南投縣環保局今年補助縣內合法登記寺廟新設環保金爐或空氣污染防制設備及改用環保禮炮車，其中新設環保金爐或金爐空氣污染防制設備最高補助新台幣60萬元。

南投縣政府環境保護局今天發布新聞稿指出，今年度針對轄內合法登記寺廟新設環保金爐或空氣污染防制設備及環保禮炮車提供補助，申請期間自即起至10月30日，申請者須於11月15日前完成結案請款，同時鼓勵民眾以米代金、以功代金、以花代香等環保祭祀。

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環保局表示，大量燃燒香支、紙錢可能造成空氣污染及異味影響區域空氣品質，為尊重宗教文化同時推廣友善祭祀，補助設置環保金爐、環保禮炮車；環保金爐構造有水洗、袋式集塵或靜電集塵等空污防制設施，讓燒金紙產生的空氣污染物經水洗、過濾收集降至最低。

環保局指出，今年新設環保金爐或新設金爐空氣污染防制設備，補助金額為總購置費用49%，且以不超過60萬元為限；環保禮炮車補助金額為購置費49%，補助金額以不超過4萬元為限，且須於補助計畫公告後購買才同意補助，呼籲寺廟踴躍改用環保設備。（編輯：戴光育）1130401