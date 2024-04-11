花蓮晶英建教生落石砸傷昏迷 藝人探視捐款家屬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣11日電）在花蓮晶英酒店建教實習的黃姓高三生，3日搭交通車上班途中碰上地震，因落石砸車，受傷嚴重，仍重度昏迷。黃大煒等藝人集資捐款，今天到花蓮探視黃姓學生家屬並加油打氣。

上騰工商有3名餐飲管理科學生參與建教合作班，在太魯閣晶英酒店實習，黃姓學生搭交通車通勤，途經中橫九曲洞時，落石擊中車子，他不幸被砸傷雙腿，動彈不得，在車上受困一夜後，被特搜隊員救出。

當時同批建教實習生也因受傷住院，2人還透過視訊互相打氣，黃姓學生對前來關心的同學們都笑著臉，說不要擔心他。

黃姓學生家住花蓮縣秀林鄉陶樸閣部落，爸爸過世，從小由阿姨及外婆帶大，經濟來源是阿姨經營的雜貨店，因家境清寒，黃姓學生高三參加建教實習，有收入想減輕家裡負擔。

上騰工商老師黃建豪說，黃姓學生很樂觀、活潑，再過2個月就要結束為期1年的建教實習，即將畢業展開新的人生，發生意外讓大家都很難接受。

黃建豪說，黃姓學生人緣好，同學們都利用放假、放學時間到醫院為其打氣，呼喚黃姓學生希望能有點反應，今天也帶著學生們為黃姓學生摺的紙鶴送給家屬。

邱姓阿姨說，安安（黃姓學生）很乖、聽話跟知足，不會看到同學有什麼也想要有，家裡的事都會幫忙做，有空就會幫忙店裡工作。

邱姓阿姨說，地震後一度失聯，直到確定脫困才鬆一口氣，剛到醫院還能講話跟打招呼，病情突然變嚴重，很難接受，「知道安安很努力，我也要堅強為安安打氣」。

「以後沒有人逗我笑了」黃姓學生外婆說，從黃姓學生出生就一直照顧，連工作也帶著，黃姓學生會在菜園跳來跳去抓蝴蝶，是善良的孩子。

今天上午藝人黃大煒、Vicky 、Paul、劉奕兒及趙杰等人前往探視黃姓學生家人，捐款協助家屬。劉奕兒說，會繼續堅強地把大家的愛心送達，希望自己能夠有能力幫助人。（編輯：李錫璋）1130411