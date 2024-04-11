基隆水源地辦賞螢挨批 將調整地點與活動內容

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆市文化基金會原定在暖暖區水源地槌球場舉辦夜觀螢火蟲、音樂會、市集活動，遭批評破壞螢火蟲棲地生態。基金會今天指出，將調整活動地點及內容後，再向外界說明。

基隆市文化基金會副執行長徐承馨今天表示，感謝市民的關心，基金會有聽見大家的聲音，也理解各界關心螢火蟲生態與心中的擔憂。

徐承馨說，基金會關注螢火蟲生態的初衷和大家一樣，推廣基隆山林好生活、友善山林和生態是這次「螢火暖暖」活動的宗旨，對於活動地點及內容，基金會將進行調整，相關細節調整過後會再和外界說明。

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基隆市文化基金會9日在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，27日至28日在暖暖區水源地槌球場舉辦「螢火暖暖」活動，內容包含夜觀螢火蟲、露營體驗（僅搭帳棚未安排夜宿）、春暖市集、不插電音樂會等，帶領民眾一起體驗專屬基隆暖暖的山林休閒。

前民進黨立法委員蔡適應批評，基金會打著螢火蟲復育的活動，卻讓大量人員進入棲地破壞生態。民進黨基隆市議員張之豪表示，春季是螢火蟲繁殖的季節，太吵、太亮、太多人潮騷動，都會直接降低繁殖機會，呼籲基金會懸崖勒馬，不要當生態殺手。（編輯：陳清芳）1130411