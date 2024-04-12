台東市獼猴家族常擾民 公母猴落網2幼猴待捕

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東市鯉魚山4隻獼猴家族，經常侵入民宅和學校找食物，困擾附近東海里長沙國宅住戶。近日台東縣政府和當地里長吳信億攜手以誘捕籠順利捕抓公母猴，目前尚有2隻幼猴流竄。

台東市長沙國宅住戶近月飽受台灣獼猴困擾，2大2小獼猴在鯉魚山頭活動，經常下山到民宅，有時候忽然出現在窗戶旁，有時候進到庭院搶食物，甚至闖入附近的東海國小廚房，民眾苦不堪言。

台東縣政府農業處獲報後，在月前成功於東海國小誘捕到公猴，經過約1個月奮戰，昨天終於以誘捕籠捕抓到母猴。

吳信億今天接受媒體聯訪表示，母猴脾氣很暴躁、也很謹慎，多次巧避陷阱，可能和要照顧2隻幼猴有關。這次在誘捕籠放香蕉，母猴很聰明沒有從誘捕籠的門進入，而是跳到上面，伸手想辦法拉香蕉。於是他將香蕉綁在籠門機關上，「只要牠（母猴）要吃香蕉，一定要強拉繩子觸動機關」，因此昨天終於抓到母猴。

吳信億說，母猴落網後2隻幼猴出現在附近，但看到有人接近馬上又竄回樹林消失。

台東縣政府農業處畜保科技士秘福成表示，幼猴捕捉難度高於成猴，除了無法使用吹箭外，使用誘捕籠則須視幼猴是否會被食物吸引，成效有待觀察，至於已捕獲的母猴，將載運至遠離人居的山林野放，公猴則已野放。（編輯：謝雅竹）1130412