神岡灌溉溝底掏空危及百戶民宅 農水署允整治修繕

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市神岡西汴幹線三分溝分線多處護岸掏空，危及上百戶民宅地基，國民黨立委楊瓊瓔今天邀相關單位會勘，農水署表示，已啟動小額採購緊急辦理補強，一期作結束即進場施作。

楊瓊瓔今天辦理神岡區西汴幹線三分溝分線溝底掏空，危及住宅區改善會勘，農業部農田水利署長蔡昇甫、農田水利署台中管理處長王曼菁及當地住戶、農民也到場關心。

農田水利署台中管理處說明，神岡區西汴幹線三分溝分線現況為梯型斷面漿砌石護岸，因溝渠結構老化，初步提出修繕74公尺，其中18公尺渠牆毀損較為嚴重，且有地基掏空情形，將以小額採購緊急辦理補強，預計一期作輪灌結束後，配合斷水時間進場施作。

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在會勘過程中，發現多處護岸因水流沖刷及日前地震造成崩塌，且溝渠基腳毀損，致掏空民宅地基。立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益認為，溝渠兩側緊鄰社口街民宅，人口密集，建議八德路至文正街約300公尺一併規劃，除加高護岸並加固基腳，分期分段施作。

蔡昇甫表示，這處溝渠灌溉下游面積約20公頃，為維護民宅安全及耕作灌溉需求，允諾沿線300公尺（八德路至文正街）一併納入改善工程，將先行辦理用地範圍鑑界，請當地里長協助排除占用地上物，以利工程機具進場施作，經費初估約新台幣1000萬元。（編輯：黃世雅）1130412