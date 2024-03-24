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竹北道路又見坑洞 市公所將邀管線單位會勘

2024/3/24 21:02（3/24 21:36 更新）
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新竹縣竹北市一處巷口24日被發現有路面掏空、出現坑洞，經自來水公司及竹縣府工務處初步勘查，均表示無滲漏水，目前無立即性危險，市公所已先在現場設置交通警示，25日將邀集相關單位會勘，確認掏空主因後再進行後續處理。（竹北市公所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月24日
新竹縣竹北市一處巷口24日被發現有路面掏空、出現坑洞，經自來水公司及竹縣府工務處初步勘查，均表示無滲漏水，目前無立即性危險，市公所已先在現場設置交通警示，25日將邀集相關單位會勘，確認掏空主因後再進行後續處理。（竹北市公所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月24日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）新竹縣竹北市一處巷口今天被發現有路面掏空、出現坑洞，竹北市公所表示，初步查看無法確認掏空原因，已設置交通警示，明早會同管線單位到場會勘追查主因。

新竹縣竹北市光明11路73巷今天進行瀝青重鋪作業，下午施工人員刨除瀝青時發現有一處路面出現坑洞，經查發現路面下方有掏空情形，初步研判是自來水管線有滲漏造成。

台灣自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲向中央社記者表示，經檢測，現場地面與水表都沒有發現滲漏水情形，且因掏空處位在污水人孔蓋旁，已經轉知新竹縣政府工務處確認。

新竹縣府工務處長戴志君接受中央社記者電訪表示，傍晚接獲通報立即前往查看，並派員打開管線陰井，下探檢視。

戴志君說，現場路面掏空深度約1公尺，但污水道管線則在5公尺深，依掏空情況來看，初步排除與污水管道無關，已責成竹北市公所會同其他管線單位追查。

竹北市公所主任秘書張瑞龍向中央社記者表示，經自來水公司及竹縣府工務處初步勘查，2個單位均表示無滲漏水，目前無立即性危險，已先在現場設置交通警示，將於明早邀集相關單位到場會勘，確認掏空主因後再進行後續處理。

竹北地區去年至今已發生多起路面掏空、出現坑洞情形，包括竹北市莊敬6街去年4月27日上午曾發生道路坍塌，出現坑洞，造成停放路邊車格車輛墜落。

另外，光明6路和縣政7街交叉路口，去年8月發生道路塌陷造成瓦斯管線及自來水管線破裂，一旁工地建商坦承疏失，隔日完成搶修並回填假修復。（編輯：李錫璋）1130324

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