高雄清晨大雨路竹湖內停電3266戶 已復電逾9成
2024/4/25 12:03
（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄清晨大雨，市府災情通報統計，包括燕巢區一處積水10公分、於20分鐘內退水；湖內區大湖埤排水及茄萣區路樹傾倒；路竹區及湖內區3266戶停電，復電3087戶、剩179戶停電。
高雄市政府水利局訊息表示，上午受峰面影響，中央氣象局發布大雨特報，此波降雨以岡山測站雨勢較大，累積雨量71毫米；山區以六龜測站雨勢較大，累積雨量20.5毫米。最大時雨量為岡山區52毫米，降雨時間以上午6時至9時為主。
水利局表示，接獲災情通報，包括燕巢區積水10公分以下1件、於20分鐘內退水，湖內區大湖埤排水及茄萣區路樹傾倒，路竹區及湖內區3266戶停電。
水利局監看轄內91座抽水站587閘門，檢視防汛作業，對降雨量較大區域派員至現場巡視排洪成效，確保抽水機組即時啟抽且正常運轉。此外，高雄市環保局上午8時派出湖內區、茄萣區清潔隊至茄萣區東方路現場，進行雨後環境復原清理作業。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
台灣電力公司高雄區營業處最新訊息說明表示，昨晚至上午，氣象署針對台南、高雄、屏東發布大雨特報，陸續造成路竹、湖內等地區出現停電事故，總計停電3266戶，上午11時多復電3087戶、剩179戶停電。
高雄區營業處表示，事故主因包括雷擊造成架空線路斷線、樹竹碰觸等，目前現場仍在搶修。另外天色昏暗，高雄區營業處也配合市府將全數路燈放亮，確保民眾行車安全。（編輯：孫承武）1130425
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。