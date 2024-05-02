苗栗逮泰籍跨性別性工作者染愛滋 籲尋芳客篩檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣政府衛生局今天表示，警方日前在苗栗市查獲1名泰籍跨性別性工作者逾期滯留，經抽血檢驗確認感染愛滋病毒，呼籲近期有發生無套性行為相關尋芳客主動接受篩檢。

衛生局指出，這名31歲泰籍跨性別性工作者3月26日入境台灣，4月23日晚間在苗栗市遭警方查獲，經採檢送驗，4月29日確定通報感染愛滋病毒。

警詢時，這名性工作者聲稱入境後先待在北部地區活動，4月22日才到苗栗，隔天晚間即遭查獲。苗栗縣衛生局呼籲，近期與性工作者發生無套性行為的尋芳客，主動接受免費匿名愛滋篩檢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局表示，目前縣內包括苗栗縣衛生局、18鄉鎮市衛生所、衛生福利部苗栗醫院、為恭紀念醫院都有提供免費匿名愛滋篩檢服務，另也可至衛福部疾病管制署網站查詢各地匿名篩檢點就近進行篩檢；若篩檢結果呈陽性，將協助轉介至愛滋病指定醫院就醫，過程絕對保密並維護患者隱私，毋須擔心病情曝光。

衛生局提醒，愛滋病毒空窗期約6至12週，因個體免疫系統差異，感染初期可能因抗體尚未產生，檢驗結果呈陰性，若有不安全性行為者、感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）或性伴侶有上述相關情形，建議每3至6個月篩檢1次。（編輯：戴光育）1130502