員林污水下水道完工10多年未接管 縣府：114年動工

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰縣議會今天開議，國民黨議員張錦昆指出，員林市污水下水道管線已完工10多年，卻因未設水資源回收中心無法接管；縣府水資處長陳詔慶指出，員林水資源回收中心用地協商中，明年動工。

彰化縣議會第20屆第3次定期會，今天議程安排縣長王惠美進行施政報告並接受質詢，王惠美在議會報告縣府在經濟、交通等方面的建設成果。

在王惠美報告結束後，多名彰化縣議員針對報告內容提出質詢；張錦昆指出，縣長在報告中指污水下水道是城市重要基礎建設之一，但員林184重劃區的污水下水道管線10多年前就已完工，卻因未設立水資源回收處理中心無法接管。

張錦昆說，縣府應展現魄力，盡快推動，不然如污水處理做不好，受害的還是民眾。

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陳詔慶答詢，員林水資源回收中心，針對中心用地正在做徵收前協議價購，已開過3次協議價購會議，希望與地主達成共識，由於部分地主對價購價格有意見，縣府還在努力溝通中，如果議價不成，會以徵收方式辦理。

彰縣府說明，目前二林鎮、彰化市及鹿港鎮的水資源回收中心都已陸續完成，和美鎮水資源回收中心2022年動工、預計2025年完工，而員林市水資源回收中心面積4.69公頃，預計今年可完成用地取得，2025年開始興建。（編輯：陳仁華）1130507