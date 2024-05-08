秀朗橋5/10起人行道鋪面更新 機車、行人改道

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（中央社記者楊侃儒新北8日電）新北市養工處今天表示，秀朗橋將進行人行道鋪面更新，5月10日到6月23日每晚10時到隔天清晨6時，封閉往中和方向機車道，往中和方向人行道則全天封閉，民眾請配合改道。

新北市政府養護工程處發布新聞稿表示，因熱脹冷縮導致橋上人行道磁磚破裂，早期工程多以局部修補，造成外觀不佳，此次改善工程採硬度較高的混凝土噴花地坪，提升行人行走舒適度及延長使用年限。

養工處指出，將分3階段施工，第1階段5月10日到6月3日，每晚10時到隔天清晨6時，進行人行道鋪面打除及灌漿作業，封閉往中和方向機車道，機車配合現場人員引導，改走汽車道，並在下橋處依道路標線行駛。

養工處表示，第2階段6月4日到6月18日，每晚10時到隔天清晨6時，進行人行道鋪面養護，機車維持原本動線通行。

養工處說明，第3階段6月19日到6月23日，每晚10時到隔天清晨6時，進行鋪面噴花及清潔，機車依交維管制措施及義交人員引導改走汽車道。

養工處提醒，5月10日到6月23日往中和方向的人行道全天封閉，步行民眾改由對側人行道通行，用路人請配合現場交維措施及人員指揮引導通行。（編輯：陳仁華）1130508