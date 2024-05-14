亞灣培育人才助攻 西基動畫再登Disney+

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄亞灣5G AIoT創新園區中的西基電腦動畫公司，再度與盧卡斯影業公司合作，製作星際大戰短篇動畫影集「帝國傳說」（Tales of the Empire）現已上架串流平台Disney+。

位於高雄亞灣區的「夢想方舟」人才培訓基地，是由「西基電腦動畫」與夢想動畫合作的「夢想方舟CG ARK」打造，利用以戰代訓的模組培育產業所需菁英，創立3年來，超過百名優秀學員前進西基動畫或影視產業工作，成功協助台灣本土動畫影視產業進攻國際市場。

高雄市經發局今天發布新聞稿表示，西基動畫實力在國際間有目共睹，是台灣目前為止唯一連續2年獲得日間艾美獎、安妮獎，以及3項美國SIGGRAPH電腦動畫展獎項的動畫公司。

此外，西基動畫近年來接連榮獲被譽為動畫界奧斯卡獎的「安妮獎」第50屆最佳兒童動畫電影／媒體製作獎、美國年度影視獎項「土星獎」第51屆電視影集類最佳動畫獎肯定，團隊製作能量持續精進中。

經發局指出，夢想方舟集結頂尖企業與專家成立人才培訓學院，教授影像、動畫、遊戲、娛樂與互動等課程，傳授知識經驗。課程透過導入國際級製作專案能量及製程，利用以戰代訓的模組培育產業所需菁英，在數位設計領域青年學子間廣受好評。

曾上過夢想方舟所開的「材質貼圖班」學員表示，自己為了進入動畫產業，陷入無數次輪迴：工作存錢，再辭職找資源學習；積蓄用完後，又不得已回到職場工作。直到遇見CG ARK夢想方舟後，免費的資源讓自己得以全心衝刺，並達成心願，順利在30歲前入職西基動畫。

高雄市經發局長廖泰翔表示，感謝「夢想方舟CG ARK」進駐亞灣，3年來為高雄智慧科技產業帶來許多助力，尤其在培育優秀數位內容人才這塊著墨最深，讓台灣的動畫產業在國際舞台上大放異彩。

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根據經發局統計，夢想方舟3年來已培育逾800名人才，國際師資群突破50人，完訓學員直接媒合產業群就業。2023年單一班級最高就業率達45.45%。

經發局強調，因應數位產業發展與汰換快速，衝擊產業與市場發展趨勢變動；除電腦動畫及影視後製製作領域外，今年度課程將擴及數位遊戲、AI技術、互動領域等；預計與西基動畫、罡風、再現影像、白鹿動畫、二三設計、創科互動、馥谷餘等企業及業界人士合作授課。（編輯：郭諭儒）1130514