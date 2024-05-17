彰化市代會審火葬場案地方請願反對 市公所撤案

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（中央社記者鄭維真彰化17日電）彰化市公所預計在大埔地區規劃彰化藝術生命園區，市民代表會今天審議園區先期規劃案，但地方反對設火葬場，向市代會請願提出多項質疑。在多名代表要求下，市公所決定撤案。

彰化市長林世賢接受媒體聯訪表示，對於規劃案被迫撤案深感無奈，將會重新提案。公所指出，園區包括立體停車場、火化場、環保葬綠地及現有殯儀館等設施，讓縣民不必再為治喪奔走。

彰化市延和里長王勝和等人今天向彰化市民代表會請願，請願書提出綠化、市立殯儀館前排水溝寬度僅3至5公尺如何變專用殯葬道路、彰化市第一公墓屬於山崩與地滑地質敏感區等多項質疑，促請否決彰化藝術生命園區規劃案，反對將火葬場設在大埔。

代表會決議移請公所考量民意尋求雙贏，多名代表要求公所應嚴謹規劃、妥善與在地居民溝通，公所最後決定撤案。

公所事後透過新聞稿指出，園區將設綠帶、環保樹葬區，重新綠化原殯儀館及納骨塔區，再加上未開發土地上原有林木，符合法定所需綠化空地面積。

公所表示，拓寬排水溝，並將鄰近農牧用地變更為水利用地，即可設置箱涵，排水溝上方供車輛通行。

公所說，敏感區位於延平段1182地號右上角，只占整筆地號4%，且依地質法及相關法規都未禁止或限制開發規定，未來若納入園區規劃範圍可一併辦理地質補強，為附近住戶安全把關。（編輯：郭諭儒）1130517