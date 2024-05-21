鄭捷殺人案10週年 捷運江子翠站音樂會反對廢死

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）發生在2014年的台北捷運鄭捷隨機殺人事件今天滿10週年，國民黨籍新北市議員林國春下午在江子翠站外，舉辦音樂會祝福與悼念死傷者，也提出珍惜每條寶貴性命，反對廢除死刑。

市議員林國春下午舉行「江子翠喋血悲劇十週年悼念暨反廢死音樂會」，他表示反廢死是主流民意。10年前台灣人經歷了令人悲傷且遺憾的捷運江子翠殺人命案，凶手鄭捷從龍山寺站至江子翠站之間，無差別連續殺人，造成國人的恐慌。

他說，今天台中也發生類似事件，除祝福傷者早日康復，也希望不要再有第二個鄭捷出現。然而類似事件仍持續發生，沒有死刑是我們期待的台灣嗎。台灣現在沒有廢死條件，許多先進國家依舊仍有死刑，「社會是有法律的，應速審速決，死刑一定有威嚇的作用」。

音樂會場也發送白花，悼念在此事件的死者。前立法委員游毓蘭、前立法委員吳斯懷、新北市議會副議長陳鴻源、陳明義、洪佳君，與市府民政局長林耀長等部分市府首長也到場獻花。

10年前，命案發生在當天下午4時22分至26分，今天會場在同一時刻默哀4分鐘，隨後，邀小提琴音樂創作者徐慧璇，視障鋼琴演奏者蔡旻諼，舉辦小型音樂會。

吳斯懷說，依照國家法令，既然判決死刑就應該執行，不可以與民意對抗，讓司法回到應有的地位與公平正義。

游毓蘭致詞說，「鄭捷案」讓人反省的是社會安全網不斷出現漏洞，大家應該要有生活免於恐懼的自由。不要連搭乘捷運時，大家都人心惶惶、提心吊膽。（編輯：張銘坤）1130521

國民黨新北市議員林國春21日下午在板橋區舉行「江子翠喋血悲劇10週年悼念暨反廢死音樂會」，參與者現場以鮮花悼念當年事件死傷者。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年5月21日

由國民黨新北市議員林國春主辦的「江子翠喋血悲劇十週年悼念暨反廢死音樂會」21日在板橋區舉行，許多民眾到場獻上白色花朵，悼念當年死傷者。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年5月21日

國民黨新北市議員林國春21日下午舉行「江子翠喋血悲劇10週年悼念暨反廢死音樂會」，小提琴演奏者徐慧璇（圖）應邀到場演出。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年5月21日