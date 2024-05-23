天花湖水庫備援大矽谷計畫？鍾東錦籲先啟動徵收

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣長鍾東錦今天表示，因應中央推動大矽谷計畫及極端氣候變遷，贊成以天花湖水庫作為備援水源，儘管地方仍有雜音，縣府願意協助溝通，呼籲中央加速啟動水庫計畫用地徵收。

經濟部水利署民國83年起規畫在苗栗縣頭屋鄉飛鳳村興建離槽式天花湖水庫，自公館鄉打鹿坑施作攔河堰接引後龍溪水，鑿設近10公里引水道越域引水，計畫雖於民國102年通過環評，但因地方民眾對水庫引水隧道安全、下游農業用水影響等疑慮強烈反對，至今並未開發。

苗栗縣議員陳永賢今天在議會質詢時指出，中央推動桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣除盤點適當土地，相關配套須先完備，包括水、電供應，都是影響廠商投資的重要條件，應先未雨綢繆。

陳永賢說，天花湖水庫計畫擱置多年，土地卡在區域計畫編定為水利用地，「至今未解編，也未辦理徵收，動也動不了」，縣府若與地方溝通達成共識，促使水庫完成，有助於作為備援水源，減少廠商評估進駐與否的疑慮。

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鍾東錦答詢時表示，高科技廠對於水、電用量需求龐大，苗栗縣雖號稱有多座水庫，但是極端氣候帶來降雨型態改變，降雨量不均、不足，會更需要水庫，幾年前頭份竹南停水夢靨，生活不便、商家被迫停業，相信大家記憶猶新，應記取經驗未雨綢繆。

鍾東錦指出，目前水庫預定地頭屋鄉飛鳳村約9成以上地主都希望中央加速徵收作業，讓土地解套，他個人也贊成配合大矽谷計畫，以天花湖水庫作為縣內備用水源，儘管地方上仍有雜音，縣府願意協助加強溝通，呼籲中央對天花湖水庫土地徵收的部分先加速推動。（編輯：張銘坤）1130523