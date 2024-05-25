竹北市辦購物節 鄭朝方帶隊行銷在地產業

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）竹北市公所今天表示，竹北購物節從5月20日起開跑，為行銷購物節，市長鄭朝方帶領在地青創團隊至百貨商場設攤，也盼打響竹北地方產業特色。

鄭朝方今天透過新聞資料指出，為帶動消費從5月20日起辦竹北購物節，並選出9家特色創意店家，打造竹北地方好禮推出造型行旅箱，盼打開地方能見度。

鄭朝方說，竹北購物節主要是扶植產業、經濟循環、刺激消費、在地認同，為協助店家開拓商機、建立資源，帶領在地青創團隊走出竹北市，日前至竹市遠東巨城購物中心快閃設攤，行銷在地產業。

鄭朝方指出，竹北有許多優質店家及好物良品，為讓民眾有更深刻的瞭解，他也化身業務人員直接面對客群，賣力推廣購物節活動。

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巨城購物中心副總經理游欣宜表示，此次與竹北市公所合作推廣青農產品，也是支持微型創業並與生活圈優質店家共榮共好，創建出地方價值，這也是巨城的社會責任。

竹北公所表示，此次與店家聯名發行限量「行旅箱」無需透過抽獎，只要在活動期間5月20日至6月20日至竹北市有開立發票店家消費，累積金額達新台幣6000元，可登錄活動官網，依參加辦法通過後即可獲得，限量送完為止。（編輯：方沛清）1130525