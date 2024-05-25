高雄三鳳中街融入東南亞特色 陳其邁包粽慶端午

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）端午佳節將至，高雄三鳳中街今年與站前「南國商圈」合作融入東南亞特色，以「異國大FUN粽」為主題展示，市長陳其邁表示，今年加入異國文化與新住民同樂，歡迎共襄盛舉。

高雄市長陳其邁今天與多名立委議員及現場500多名民眾共同體驗包粽樂趣，提前與民眾歡慶端午佳節。陳其邁表示，今年加入東南亞異國文化，現場許多新住民朋友穿著代表國家的服飾齊聚一堂，展現不同文化特色之美，為三鳳中街帶來不一樣的新風貌。

陳其邁說，非常樂見台灣民俗能融入更多元素，也呼籲大家吃完肉粽也別忘了運動、保持身體健康，「2024高雄愛河端午龍舟嘉年華」即將在6月8日至10日舉行，歡迎大家共襄盛舉。

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高雄三鳳中街延續歷年傳統辦理封街包粽活動，今年推出新台幣50元銅板價體驗包粽活動，與站前「南國商圈」合作，將東南亞特色融入端午習俗，以「異國大FUN粽」為主題，包含越南、印尼、泰國、菲律賓等東南亞國家，南國商圈也準備熱情奔放印尼峇里島傳統舞蹈，一同民眾歡度不同以往的端午佳節。

高雄市政府經發局表示，今年三鳳中街封街包粽活動反應熱烈，共開放2梯次100組體驗活動，報名後即秒殺，民眾體驗包粽，即可以帶回市價超過500元的10顆肉粽，還可以到三鳳中街欣賞來自東南亞特色包粽文化，歡迎台灣、新住民朋友共同來三鳳中街慶端午。（編輯：郭諭儒）1130525