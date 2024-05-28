新北推微笑山線大縱走 全新10路線連結城鎮山林

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（中央社記者高華謙新北28日電）新北市府推出10條微笑山線大縱走旅遊路線，橫跨樹林、平溪等9區與5大山系，民眾不僅可輕易抵達，還能透過山林步道串聯各城鎮，另有縱走體驗活動今天起開放報名。

新北市政府觀光旅遊局今天舉行記者會並表示，民國109年推出微笑山線品牌，3大核心精神為「親山」「親近」「親密」，已吸引大量民眾走入山林。

觀旅局說，新北市府隨後持續踏勘200多公里山林步道並進行資源盤點，經地方工作坊及專家學者共識研討後修整步道，今天再推出「微笑山線大縱走旅遊路線」，以山林步道串聯各個城鎮，讓遊客透過步道感受不同城鎮歷史、產業與文化故事。

觀旅局表示，「微笑山線大縱走旅遊路線」分為大棟山系段、鳶山山系段、天上山系段、二格山系段及五分山群段共5大段，以山林步道為主，結合自行車道、產業道路及大眾運輸路線等路段，規劃出總長108公里的旅遊路徑，沿途從樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇到平溪區。

觀旅局表示，微笑山線與民間店家、組織單位響應合作，建立15間可供民眾諮詢微笑山線資源的「服務據點站」，並依據點實際狀況提供各式服務。另邀台灣知名青年書法藝術家徐經綸為服務據點設計識別牌，整合書法線條與微笑山線識別理念，具現代創新風味。

新北市長侯友宜致詞時說，微笑山線不只是山林旅遊路線，更是貼近需求的在地化旅遊品牌；且微笑山線是新北最靠近城市的第一層淺山步道，走出家門搭乘公車、火車甚至是捷運，約30分鐘就可抵達登山口並探訪山林，對生活忙碌者來說，這些山不僅是「心靈的靠山」，更是城市裡重要的「家山」。

這次推廣的形象影片「走進城市裡的家山」邀國際職人速寫畫家王傑擔任引路人。他表示，自己是基隆七堵人，小時候隨處都能看到山，到沒有山的地方住反而不習慣，因為視線沒有「山」當作支撐點。

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王傑說，每個山區都有不同美好與困難之處，很適合當作假日休閒去處，不僅可以強健體魄、開拓視野，也能真正認識土地與家鄉，微笑山線是個讓市民能享受生命的計畫。

觀旅局說，今年將推出10場「微笑山線縱走旅遊體驗行程」，首波活動自今天下午2時起開放報名，詳情可上網站報名（https://travel2ger.com.tw/smile/）。至於更多新北市旅遊資訊，可查詢新北市觀光旅遊網（https://newtaipei.travel/）或加入「新北旅客」臉書粉絲專頁。（編輯：方沛清）1130528