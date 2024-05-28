綠議員分析台美憲政差異 盧秀燕：尊重見解

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）立法院會今天續審國會職權修法相關法案。台中市長盧秀燕日前表態支持並認為改革版本比美國客氣多了，台中市議員周永鴻分析台美之間五權和三權分立制度不同，盧秀燕表示，尊重見解。

台中市議會今天召開市政總質詢，盧秀燕日前在議會答詢時表態支持國會改革，她認為符合立院程序與議事規則，所提的改革版本「比美國客氣多了」。民進黨籍市議員周永鴻今天反批，這是移花接木、偷換概念。

周永鴻分析台美之間憲政制度差異，他表示，美國的國會議員因不能質詢行政官員，必須透過聽證權及調查權，才能行使憲法賦予的監督權力，但台灣國會立委有質詢權，調閱、調查權在監察院。台美之間因五權分立和三權分立制度不同。

周永鴻提到，德國總統不必國情報告，法國總統得召集國會議員報告，並非是國會要求報告，美國總統每年要到國會做國情報告，但不問不答，並非即問即答，各國制度都和台灣不同，「拿各國制度拼裝車不合理」。

對此，盧秀燕表示，台灣之所以可愛，因每個人的政治見解不同，但是都要尊重，「你是台大高材生，對於你的見解，我也表示尊重」。周永鴻認為他所表述為「事實」並非「見解」，若有說錯的地方，希望盧秀燕給予糾正，盧秀燕僅說，不敢糾正議員。（編輯：謝雅竹）1130528