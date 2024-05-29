竹市晴空匯火災警訊 苗議員關切縣內高樓救災應變

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）竹市晴空匯大樓火警引發苗栗縣議員關心縣內高樓救災量能，消防局長匡夢麟表示，縣內目前有9棟16層以上大樓，除完備裝備、演練，各大隊增派1名副大隊長，有助現場應變指揮。

新竹市晴空匯集合式住宅大樓火警，造成2名消防員不幸殉職，時代力量苗栗縣議員葉忠倫今天在議會總質詢時，以此案例關切消防局對於縣內高樓救災處理能量。

消防局長匡夢麟答詢時表示，苗栗縣目前16層以上高樓有9棟，日後會更多，消防局現有6輛雲梯車，去年新購1台今年交車，今年底前將有7台雲梯車，其中2輛雲梯50公尺長可達16樓，其它為30公尺長可達10樓的高度；另有12家擁有起重機具和怪手的協力廠商，包括此次支援新竹市出動大型吊車的啟德機械也是其中之一，必要時可提供支援。

匡夢麟指出，高樓防範火災的自主管理相當重要，包括滅火、逃生、警示系統都必須健全；就外部機制而言，消防局會定期實施安檢，並協助高樓辦理演練高樓救災。

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匡夢麟強調，高樓救災有其複雜性，對於消防員是一大挑戰，現場指揮官相當重要，苗栗縣消防局5個救災救護大隊今年3月起，分別增置1名副大隊長，確保在正常輪休、受訓等情況下，至少能有1名副大隊長擔任重大災害現場指揮官。

匡夢麟說，以前沒有這機制，遇到大隊長休假、副大隊長受訓，都由分隊長代替，一般簡單火災沒問題，但一旦發生類似新竹晴空匯這種高樓、複合式的災害現場，其他分隊來支援，要如何指揮？感謝縣長鍾東錦及中央支持，讓苗栗縣成為「非六都」縣市中第1個配置2名副大隊長的縣市，相信對災害搶救應變有所助益。（編輯：張銘坤）1130529