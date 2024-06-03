台東成功鎮長罷免案 第2階段連署達標送審

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（中央社記者李先鳳台東縣2日電）台東成功鎮長謝淑貞罷免案，罷免團隊今天宣告人數達標，第2階段連署名冊交付台東縣選舉委員會。選委會說，依規定20天內完成審查，若查核通過即召開委員會宣告罷免案成立。

對此，謝淑貞表示，尊重連署人的抉擇、服從民主，自己仍會恪盡職守，致力推動鎮務及觀光。上任以來兢兢業業、施政建設絕對公開透明，不管選民如何選擇都可坦然面對。她也反控遭到污衊抹黑言語霸凌，對方以製作不實影片文字以及看板來誤導民眾，都足以影響連署結果。

謝淑貞說，連署書的正確性還有待審慎審核，因為有許多籍在人不在的簽署，還有不用附身分證、又可用蓋章替代簽名，這樣造假機率提高很多。

台東縣選委會組長蘇基山接受媒體聯訪表示，今天共接獲1500份連署，初步檢視符合格式規定，20天內完成名冊查核，若通過1156人的門檻，將召開委員會宣告罷免案成立。

罷免團隊發布訊息表示，成功鎮長期以來施政不夠透明化、民眾對於公共事務缺乏參與度，加上鎮民是年長者居多，對於公民運動不瞭解，甚至不信任政府能審慎保密名冊以保護連署人。尤其是反罷方多方的阻撓，試圖造謠模糊焦點、曲解成黨派鬥爭，使得連署比原本預期的還要艱辛。

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新聞稿表示，謝淑貞與反罷方以「罷免是不對的行為」，或是語帶恐嚇說「連署人會被送檢調」、「補助福利會被奪取」等理由誤導威脅民眾，導致民眾敢怒不敢連署，明明義憤填膺要號召大家一起來連署，事後卻紛紛感到害怕恐懼。

新聞稿指出，陳姓領銜人與罷免團隊親力親為，清楚表明連署的立場才由當事人親自簽名或蓋章，並完全尊重民眾的決定，以達到人民做主的核心價值。（編輯：李淑華）1130603