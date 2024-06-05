基隆東岸商場案再開庭 攻防5千萬元屬出資或租金

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市東岸商場所有權訴訟今天再度開庭，基隆市府認為大日公司減免5000萬元租金，以此出資協助主富公司（NET）增建2樓至4樓。NET反駁，5000萬元只涉及土地使用權租金，與建物無關。

基隆市政府委任律師葉慶元開庭後接受媒體採訪表示，大日公司與市府簽訂的契約很清楚，如果雙方沒有續約就是終止合約，大日公司須無條件返還東岸商場，另從大日公司與NET契約也明訂，大日公司若未與市府簽約，雙方合約終止。此外，NET與下包廠商合約也很清楚，大日公司若未與市府續約，契約視同終止。

葉慶元說，上述都顯示NET沒有權利，在大日公司未與市府續約情況下，繼續占據商場拒絕返還，甚至要求進駐廠商不要遷出，也不要繳納租金給得標廠商微風集團，這都已違反契約及法律規定。

此外，葉慶元表示，NET主張獨資增建東岸商場2樓至4樓，因此擁有所有權，但從NET與大日公司簽訂的契約可以看出，大日公司減免NET新台幣5000萬元租金，以此協助出資興建2樓至4樓，所以NET主張獨資興建2樓至4樓與事實不符，也無法以此取得建物所有權。

對此，NET委任律師陳義文說，縱使NET擁有東岸商場2樓至4樓所有權，但畢竟土地所有權是國家的，在取得土地使用權限合法狀態下，NET當然可以安心營業。

陳義文指出，但在土地所有權使用上發生爭議時，雖然建物屬於NET，在無法確保享有土地使用權年限狀況下，NET當然會與進駐廠商簽訂「所有合約狀態要跟著土地所有權一併看待」，才不會產生糾紛。

他表示，這項預備條款是NET為因應商業風險做出合理的判斷，如果NET當初沒有將這項條款列入，基隆市長謝國樑不也在沒有取得法院認可狀況下，2月1日冒然動用警察接管商場。

陳義文指出，NET獨資新台幣3億元興建東岸商場2樓至4樓，主張擁有建物所有權，大日公司則合法向市府取得土地使用權，雙方合作由大日公司提供土地，NET提供建物，興建期間要給付大日公司土地使用費。

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他表示，NET為將商場蓋得更好因此拉長興建期，這段期間雙方針對租金討論，給予較長時間免租金，大日公司在期間給予折減共約5000萬元。

陳義文指出，5000萬元只涉及土地使用權，並不涉及建物，否則當初在討論時，雙方應該會針對建物所有權比例、建物各部分所有權等議題討論，但當初都沒有這樣的約定，代表當初僅就興建期拉長，討論土地使用租金議題而已。（編輯：戴光育）1130605