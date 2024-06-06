台南龍舟錦標賽晚間開幕 安平區慶平路段交管

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（中央社記者張榮祥台南6日電）2024台南國際龍舟錦標賽今晚祭江、開幕，市府宣布安平區慶平路段將進行交通管制，且因應端午連假返鄉車潮，即時發布改道訊息及調整塞車道路號誌。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，2024台南國際龍舟錦標賽今晚在台南運河安億橋至承天橋間開賽，為期5天，安平區慶平路（健康三街-安億路）將進行交通管制，駕駛人應提早改道安平路或永華路，行經活動會場周邊也應減速慢行。

安平區6月8日「台南䲜（ya）贔（bi）產業文化」活動將封閉大平路段，中西區海安路2段（民生路至中正路）中央軸帶有「2024虎翔市集x粽夏饗宴美食市集」，駕駛人可預先規劃改道路線，避免交通壅塞。

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此外，端午連假將迎來返鄉車潮，交通局呼籲返鄉出遊前做好行程規劃，市府也會監控易壅塞路段、即時發布改道訊息及調整塞車道路號誌，駕駛人應配合警方疏導，避開可能擁擠路段。

另外，返鄉遊子及觀光客應注意國道、快速道路與觀光景點周邊道路疏導措施，可先查詢活動路段及相關交通管制措施，若欲參加活動，多使用大眾運輸系統，搭配轉乘YouBike，減少車位尋找不便，市府也將強力取締違規停車，確保交通安全順暢。（編輯：李淑華）1130606