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桃市里鄰長活動費同步新北 114年調升至4100元

2024/6/11 14:26
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（中央社記者葉臻桃園11日電）桃園市政府今天指出，已有10年未調整的里鄰長聯誼活動費將在明年調升，從新台幣3840元調升至4100元。桃園市民政局表示，價格是參照最新消費者物價指數，與新北市共同調升。

桃園市政府今天發布新聞稿指出，桃園市自民國103年升格以來，里鄰長聯誼活動費超過10年未調整，加上近年物價上漲、後疫情（COVID-19）時代下，旅宿業成本提高，導致里鄰長聯誼活動行程品質下降，因此將從明年起調升里鄰長聯誼活動費。

桃園市長張善政表示，桃園市現有1萬2520名里鄰長，辦理事項包含市政宣導資料分送、里內環境清潔協助、區公所交付的為民服務等超過10大項工作。

張善政說，部分里長先前在基層建設座談會時反映聯誼活動費久未調漲一事，市府十分重視，因此讓民政局研議相關經費預算，並與新北市政府共同協議後，決定將每人費用由3840元調升至4100元。

桃園市政府民政局長劉思遠表示，桃園與新北兩邊協議後考量物價波動現況、基層實際需求及建議，並參照今年4月份消費者物價指數，共同調升鄰里聯誼活動費。

劉思遠指出，桃園市預計明年里鄰長聯誼活動費預算將由4807萬6800元增列到5133萬2000元，增加325萬5200元，增幅約6.77%。（編輯：戴光育）1130611

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