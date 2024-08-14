桃園首座萬噸級再生水廠 9月起每天供水1.8萬噸

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（中央社記者郭建伸台北14日電）國土管理署表示，桃園北區再生水廠為北台灣首座萬噸級再生水廠，今年8月底完成第1階段工程，9月正式供水，每天可供應1.8萬噸再生水，先行供台灣中油公司及南亞塑膠公司使用。

國土署今天透過新聞稿表示，行政院在109年核定「桃園北區水資源回收中心再生水興建、移轉、營運（BTO）計畫」，總建設經費約新台幣47.2億元，中央補助88%的金額41.6億元，今年8月底將完成第1階段工程，並於9月正式供水，每天可供應1.8萬噸再生水，先行供台灣中油公司及南亞塑膠公司使用；明年6月第2階段工程完工後，每天再生水總供應量預計可達4萬噸，作為觀音工業區廠商及周邊產業用水。

國土署指出，桃園北區污水下水道系統為桃園市最大的污水系統，水資源回收中心每天可處理10萬噸生活污水，並透過再生水廠轉化成穩定的再生水源，可穩定產業用水，增加國內枯水期水資源調度彈性及促進水資源永續經營。

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國土署表示，桃園北區再生水廠領跑北台灣推動再生水，另中央政府也會協助桃園市政府繼續辦理文青廠及中壢廠再生水計畫，以建構完整的再生水供水網絡。

此外，截至6月底止桃園市污水下水道建設普及率為25.35%，桃園市辦理用戶接管工程持續辦理中，除可改善民眾生活環境外，透過提高生活污水處理量能可為再生水廠擴增穩定的再生水源，落實水資源永續循環利用目標，也使桃園整體發展更具優勢。（編輯：楊凱翔）1130814