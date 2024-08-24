本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
印尼「南部鬧事團」用搖滾樂為移工發聲 寫情歌抗議仲介剝削
首頁 / 地方

龍年寶寶升國中新北增83班 教師徵選仍缺42人

2024/8/24 19:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市教育局表示，龍年寶寶今年升國中，造成113學年度市內國中新增班級數達83班，國中教師徵選仍缺額42名，各校代理教師將持續招考，若不足則授權依教師超鐘點等方式因應。

教育局今天指出，統計新北市內國中113學年度增班數量為83班，主要是龍年寶寶升國中，導致國一新生人數增加。而新北市113學年度國中教師甄選開缺名額231名，經分發後已報到189名教師，不足額錄取及未報到所遺缺額合計42名。

一名國中校長表示，各校缺額包括普通科、英語科、特殊教育科。他所在學校的數學科、輔導老師等缺額已經是第3招還找不到人，最終會以教師超鐘點方式因應。

某校長指出，雙北生活開銷大，許多代理教師考取正式教職後便返鄉任教，各縣市今年老師需求名額增加，很多老師多年介聘調外縣市不成，今年都成功順利返鄉，也間接造成新北市的老師開缺名額增加。

另一所都會區的國中校長告訴中央社記者，今年因龍年寶寶升國中而大增班導致教師缺額大增，但龍年這一波學生人數在3年後將結束，屆時班級數會突然減少，因此控管員額有其必要性。

即將開學，教育局指出，對於國中教師員額可能不足的問題，國中代理教師將持續招考中，後續若仍不足，授權各校依需求，透過校內教師超鐘點、聘任退休教師兼課及跨校兼課等方式因應，以利開學前所有師資到位，確保學生權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育局表示，新北市113學年度國小教師甄選開缺名額751名，經分發後已報到658名教師，不足額錄取及未報到所遺缺額合計93名。目前9成國小均已完成招聘代理教師，師資幾乎已到位；其餘未完成招聘學校，僅餘1至2名缺額陸續招考。

針對如何吸引熱情與專業代理教師至新北市服務，教育局指出，自113學年度起，參加正式教師甄選備取未分發的教師，若113學年度於新北市擔任代理教師，參加114學年度正式教師甄選初試將可加分10%，若加分後達錄取門檻，將以增額錄取方式進入複試。（編輯：戴光育）1130824

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：