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弘道基金會邀長輩日月潭遊湖 85歲嬤首次搭船圓夢

2024/10/25 13:50（10/25 14:06 更新）
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弘道基金會與企業合作，日前舉辦公益活動帶12名行動不方便的長輩，前往南投縣遊玩，也到日月潭搭船遊湖。（弘道基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 113年10月25日
弘道基金會與企業合作，日前舉辦公益活動帶12名行動不方便的長輩，前往南投縣遊玩，也到日月潭搭船遊湖。（弘道基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 113年10月25日
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（中央社記者蘇木春台中25日電）弘道基金會與企業合作，日前帶行動不便的長輩，前往南投日月潭遊湖與木工DIY，其中視障的85歲邱阿嬤從未搭過船，她在船上聽著流水聲及志工解說沿途風景，也一圓夢想。

弘道老人福利基金會今天表示，基金會與華南金控合作，日前舉辦公益活動帶12名行動不方便的長輩，前往南投縣遊玩，除到日月潭搭船，再到木工房體驗DIY，在志工的協助下，一同完成動物造型的木製面紙盒，留下特別的回憶。

弘道基金會台中服務處處長陳國慶說，許多高齡長輩不想出門的原因，除疾病的不適感、行動不便外，還有交通問題、無人陪伴外出，更有心理層面的因素，像是「在意外表狀態不佳」、「出門行動遲緩會沒有面子」等。

陳國慶表示，弘道大里社區服務中心今年10月間，邀請使用居家照顧服務，平時較難外出的長輩出遊，希望藉由搭船環湖、DIY活動，增進長輩對新事物的了解與認知，也增加社會互動。

其中，85歲的邱阿嬤年輕時因工作緣故傷到眼睛，導致右眼失明，左眼視力較模糊，在丈夫過世後，她獨居在老舊鐵皮屋裡，平時由弘道大里社區服務中心提供居家照顧服務。

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居服員發現，多年來邱阿嬤習慣睡在客廳的窗戶邊，即便有房間，也堅持睡在客廳，細問下，她才表示：「睡在這個位置，可以聽到外面巷子有人走動跟聊天的聲音，感覺很熱鬧。」表達內心的孤單及想與人互動的渴望。

活動當天，邱阿嬤在志工協助下搬動輪椅上下船，她聽著流水聲及志工解說沿途風景。她笑著說，人生活到85歲從沒搭過船，以前因為眼睛不方便，都不敢搭船，「這次終於有機會體驗，真的謝謝你們」。（編輯：謝雅竹）1131025

弘道老人福利基金會與華南金控合作，日前帶行動不方便的長輩前往南投日月潭遊湖，其中視障的85歲邱阿嬤（前右）也一圓夢想，聽著流水聲及志工解說沿途風景。（弘道基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 113年10月25日
弘道老人福利基金會與華南金控合作，日前帶行動不方便的長輩前往南投日月潭遊湖，其中視障的85歲邱阿嬤（前右）也一圓夢想，聽著流水聲及志工解說沿途風景。（弘道基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 113年10月25日
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