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颱風康芮逼近 小琉球船班10/31起停航2天

2024/10/29 11:31
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（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）颱風康芮今天凌晨轉為中颱，中央氣象署預估10月31日及11月1日影響最明顯；屏東東港、鹽埔碼頭往返小琉球各船運公司宣布，受外圍環流影響，這2天全天停航。

往返小琉球5家船公司，包含東琉線聯營處、泰富航運、藍白航運、大福航運，及公船琉興公司，今天早上宣布東琉線海域受颱風外圍環流影響，浪高、海況達停航標準，10月31日及11月1日全天停航，11月2日視海象決定是否復航。

氣象署表示，颱風康芮在接近台灣的過程中仍在增強長胖，預估明晚至31日間達巔峰，暴風範圍可能達300公里；目前仍預測在東半部陸地登陸機會最大，最快今天傍晚前後發布海警。

氣象署預測，10月31日及11月1日影響最大，各地有明顯風雨。依目前資料分析，31日上午康芮暴風範圍會在台灣上空，11月1日進入台灣海峽後北轉離開。（編輯：謝雅竹）1131029

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