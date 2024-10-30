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外牆破舊、防水失效 南投斥資1200萬改善4校環境

2024/10/30 16:27（10/30 16:56 更新）
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南投縣4所學校需改善校園使用空間、環境等，縣府斥資逾新台幣1200萬元改善，縣長許淑華（前左4）30日前往會勘，因各校需求不同，將儘快撥經費給學校提升環境。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年10月30日
南投縣4所學校需改善校園使用空間、環境等，縣府斥資逾新台幣1200萬元改善，縣長許淑華（前左4）30日前往會勘，因各校需求不同，將儘快撥經費給學校提升環境。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年10月30日
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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）延平國小幼兒園教室地板及外牆破舊、草屯國小學童活動水泥地不平、康壽國小屋頂防水失效、南投國小需新增操場階梯式看台區及延長PU直線跑道，南投縣府斥資逾1200萬元改善。

完善學習環境，南投縣長許淑華今天與國民黨立委游顥、南投市長張嘉哲、多名縣議員陸續前往南投、康壽、草屯、延平國小會勘，並聽取校長簡報，許淑華說，縣府近年積極提升教育環境及資源，今天會勘各校需求不同，縣府將儘快撥經費給學校提升環境。

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縣府教育處表示，南投國小有百年歷史，放學後操場開放民眾運動，為讓學生、民眾有更好環境，縣府籌措新台幣420萬元在操場南側至西側施作直線108公尺、曲線內彎80公尺的階梯式動態活動空間、看台區及多功能學習區，並鋪設PU緩衝道、改善通學步道、跳遠區。

教育處表示，康壽國小教學大樓屋頂防水層嚴重損毀，將花費435萬元改善；草屯國小南棟教學大樓前水泥地是學生下課活動區域，但地面不平多次造成學生受傷，將以235萬元改善；竹山鎮延平國小幼兒園大樓屋齡逾60年，外牆嚴重龜裂，花費142萬元改善。（編輯：謝雅竹）1131030

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