彰化沿海風勢強勁 台17線紅綠燈被吹斷頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化31日電）受颱風康芮影響，彰化縣沿海地區風勢強勁，陸續發生路燈傾倒、電線掉落等，其中台17線有紅綠燈號誌被吹斷，幸未砸傷人車，目前已緊急移除。

民主進步黨籍彰化縣議員洪子超向中央社記者表示，昨天沿海地區風勢就很大，今天芳苑鄉台17線有1處路口的紅綠燈號誌被吹斷頭，已通報相關單位處理，目前斷掉的號誌燈已移除，預計下週一修復。

此外，芳苑鄉、大城鄉台17線各有路燈傾倒情形，2鄉公所皆已派員移除；部分反光鏡被吹倒，先以不危害交通為原則暫置一旁。（編輯：謝雅竹）1131031