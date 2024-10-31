颱風康芮來襲 高雄停電逾3千戶、山區撤離2398人

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）受康芮颱風影響，高雄市今天下午起逐漸有風雨，市長陳其邁視察水利設施清淤及整備。根據市府統計，至下午3時，陸續有路樹傾倒等情形，停電約3030戶，山區共撤離2398人。

陳其邁下午視察白米滯洪池及典寶溪清淤、閘門管控狀況，指示水利局於典寶溪周邊的劉厝及白米滯洪池、大遼排水堤岸加高提升保護標準，另外在滯洪池附近或典寶溪對岸尋台糖地增設滯洪公園，以提高滯洪並營造居民休閒空間。

白米滯洪池目前蓄洪量為105萬噸，規劃加高堤岸再擴增21萬噸蓄洪量，相關經費已獲得水利署核定補助新台幣6000萬元，目前辦理工程設計中。

陳其邁也到大社區溫鼓埤，與環保局長張瑞琿視察大社區和平路二段側溝清疏整備作業，慰勞清潔隊員不懼風雨，努力完成防颱整備的辛勞，並叮嚀注意安全。

地方反映中里排水周邊經常有淹水問題，水利局近期提出大社溫鼓埤滯洪池治理計劃，向水利署爭取4.5億元，預計增加12萬噸滯洪量，提升大社中里排水防洪能力。

此外，副市長林欽榮今天也率工務局新工處團隊前往岡山社宅及彌陀區舊港橋視察在建工程工區防汛作為。工務局表示，岡山社宅已備妥正常作動抽水馬達，並於工地大門周邊堆放沙包進行缺口封堵，舊港橋工程也已做好相關防汛措施。

根據市府災情統計，截至下午3時，路樹傾倒受理7件，處理中3件；廣告招牌受理12件，處理中11件；停電約3030戶。山區的桃源、那瑪夏、茂林、六龜、甲仙、杉林及田寮等7區撤離總人數共2398人。（編輯：李淑華）1131031