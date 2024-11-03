菊島澎湖跨海馬拉松 全馬男女組分由日本及澎湖奪冠

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（中央社澎湖縣3日電）菊島澎湖跨海馬拉松今天清爽登場，天氣對跑者來說非常舒適，全馬組由日本濱康孝與澎湖劉小琪2人，分別以3小時7分30秒及3小時31分43秒稱王封后，惜未打破歷年紀錄。

澎湖國家風景區管理處長洪志光表示，菊島澎湖跨海馬拉松邁入第7屆，今年也首度由晴天旅遊冠名贊助，除推派多人參賽外，晴天董事長陳依福特別加碼此次賽事獎金，全馬男女總排前三名，加碼新台幣3萬元、2萬元及1萬元，打破歷年賽事大會紀錄全馬第1名者，再加碼10萬元，全馬、半馬完賽者，至「觀音亭晴天攤位登錄者」，可領取晴天旅遊旅遊券1萬元、半馬選手6000元，澎湖黑妞黑糖糕也致贈跑友，每人一份鬆軟Q彈黑糖糕，讓跑友品嘗在地美味。

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菊島澎湖跨海馬拉松澎湖賽，42公里全程馬拉松及42公里接力賽、21公里半程馬拉松今天在澎湖本島賽道行，與賽國內外選手都盛讚賽道很美，海天美景當前，加上今天氣清爽，跑起來很舒服，首次跨島參賽的日本籍濱康孝與半馬組的台北黃翊宸2人，分別以3小時7分30秒及1小時22分57秒，奪下男子全馬組與半馬組冠軍。

至於，女子全馬與半馬組，則由澎湖劉小琪以3小時31分43秒與陳芷盈以1小時38分13秒拿下冠軍，其中劉小琪在白沙講美賽道上，因側風太大，臉、手與膝蓋擦傷流血，負傷完成挑戰，蟬聯冠軍，成績還比去年進步了近9分鐘，展現出澎湖海島女孩韌性，最為難得。（編輯：陳仁華）1131103