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議員考察見大巨蛋外野座椅區漏水 北市：勘查若屬實將開罰
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高中生網路貼電子煙圖片觸法 南投衛生局罰20萬

2024/11/5 13:19
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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）南投縣政府衛生局截至9月裁處17件網路刊登電子煙、加熱菸，包括高中生在網路貼電子煙圖片，民眾向衛生局檢舉，高中生雖稱沒販售、沒使用，仍依菸害防制法罰新台幣20萬元。

衛生局發布新聞稿表示，這名高中生經朋友慫恿，一時好玩在網路貼電子煙圖片，經民眾檢舉，事後高中生雖辯稱僅貼圖片，沒販售或進貨，也沒吸電子煙，但經調查事證明確，依法開罰。

衛生局說，菸害防制法規定任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告類菸品（電子煙）或組合元件，及未經核定通過健康風險評估的指定菸品（加熱菸）或必要組合元件。

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衛生局表示，在網路張貼類菸品（電子煙）或未經核定通過健康風險評估指定菸品（加熱菸）相關資訊都違法，可罰20萬元到100萬元。

衛生局說，菸害防制法修正施行後，已裁處17件網路刊登類菸品（電子煙）或指定菸品（加熱菸）案件，其中露天8件、社群網站Instagram（IG）4件、蝦皮3件、社群平台Dcard 1件與7-11賣貨便1件，其中1件是未成年學生所為，同儕影響更易使學生不慎觸法。（編輯：李明宗）1131105

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