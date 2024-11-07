參觀台灣設計展 王惠美：台南文化底蘊值得學習

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）承辦明年台灣設計展的彰化縣政府團隊，今天前往台南市參觀今年設計展的台南市美術館等場區，彰化縣長王惠美指出，台南辦設計展充分展現在地產業風情與文化底蘊，值得學習。

王惠美、中國國民黨彰化縣議會黨團書記長劉淑芳等人前往台南市參訪，台南市長黃偉哲熱情接待。

王惠美指出，台南設計展充分展現府城在地產業風情與文化底蘊，讓台灣設計被世界看見，2025年台灣設計展在彰化，也期待透過設計展讓彰化變得不一樣。

王惠美說，從參訪中看到不論是古蹟或是現代的美術館，結合當地元素甚至未來趨勢，融入設計推陳出新，都值得學習。她也交代縣府團隊入寶山不要空手而回，看看哪些經驗適合用在改變彰化，期待舉辦設計展進而為彰化帶來更多商機，帶動產業發展。

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黃偉哲指出，今年台南舉辦很多活動，從年初台灣燈會，到文博會及設計展，雖然台南市政府團隊做得很辛苦，但心裡還是很感謝大家；他也希望明年有機會可以到彰化看一下，相信明年台灣設計展在彰化能夠大放異彩。

彰縣府表示，2025台灣設計展在彰化，預計以彰化、鹿港、田尾與田中為主展區，透過主場館及周邊副場館的帶狀效應，搭配田尾公路花園及新建田中高鐵展覽館，以及彰南地區企業與地方響應場域，傳承在地文化、結合未來設計趨勢，讓擁有豐富優質歷史與人文的彰化，透過設計展更加閃耀。（編輯：唐聲揚）1131107