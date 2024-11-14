鳳山溪竹北段雜草叢生盼改善 二河分署允增清理

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）國民黨立委徐欣瑩今天表示，竹縣鳳山溪竹北市河段雜草叢生造成河道日益狹窄，地方憂潰堤盼改善，二河分署指出，每年增加1次堤防清理工程，另經檢測未發現有潰堤隱憂。

徐欣瑩日前邀經濟部水利署、國家公園署及新竹縣政府工務處等單位，到竹北市尚義里、崇義里海邊及鳳山溪沿岸會勘，了解海岸線侵蝕、與海水倒灌改善，與鳳山溪堤頂步道延伸等評估。

徐欣瑩今天告訴中央社記者表示，鳳山溪經竹北市泰和、聯興、麻園里的河段，沿岸雜草叢生，造成河道日益狹窄，地方也陳情，擔憂天氣影響，若暴雨可能導致潰堤。

二河分署署長楊人傑表示，允諾每年增加1次堤防清理工程，至於通洪能力疑慮，鳳山溪每年都會定期檢測，目前並未發現溪水暴漲導致潰堤的隱憂。

楊人傑說，下次在通洪檢測時，將邀里長共同了解，以消除居民疑慮，另在高灘地的整治，則需地方達成共識後，提出可行方案，以便中央協助補助經費。

對於尚義里長曾福反映，竹北市尚義、崇義里海邊，每當滿潮海水會倒灌，盼增設海堤保障民眾安全。

國家公園署主秘張維銓說，每5年會通盤檢討全國海岸線狀況，111年時新竹縣政府未提海堤需求，下次要等到116年，不過因徐欣瑩反映海岸侵蝕日益嚴重與爭取，有核定新台幣160萬規劃檢討經費，讓竹縣府提前提出海岸防護計畫，以利後續審議推進。（編輯：張銘坤）1131114