勞動部職務再設計助嘉義身障者勝任出色 獲公司肯定

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）身障者吳祐全右手與右腳截肢，曾因體力不堪負荷辭掉工作，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署近日協助吳祐全導入職務再設計方案，申請就業輔具減輕工作負擔，表現出色獲公司肯定。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天發布新聞稿表示，今年36歲身障者吳祐全10年前因重大車禍右手與右腳截肢，右腳有穿戴義肢可正常行走，前份工作為辦公家具工廠作業員，卻因體力不堪負荷而離職。

吳祐全今年轉職到美商三好農業公司上班，主責處理椰纖原料的搬運與加工處理，因僅左手可施力，但椰纖體積龐大且重達上百公斤，在移動及搬運過程相當吃力；且椰纖須澆水泡開，常水花四濺，容易使他的下肢義肢零組件潮溼損壞，讓他就業面臨困境。

為此，勞動力發展署雲嘉南分署透過職務再設計方案，經專家評估訪視後，協助申請移動式吊架並搭配大型塑膠桶，讓吳祐全以吊架協助搬運椰纖，改善過度負重及水花潑濺情況，解決工作難題；現在他工作起來不僅疲勞感減少，工作順手常超前進度，公司很滿意他的表現。

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勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，鼓勵企業或身心障礙員工可申請運用「職務再設計」方案，透過專家協助，重新設計工作環境、改善機具設備、提供就業輔具、改善工作流程、分派適當工作等，把工作環境中不利因素排除，藉此提升工作產能與效率，讓身心障礙勞工在職場上發揮得更出色。

勞動部推動「職務再設計」方案，每一個案每年最高可補助新台幣10萬元，協助企業吸引並留住人才，也讓身心障礙勞工安心就業，歡迎企業或身心障礙員工申請，詳情可洽轄區各就業中心，或上職務再設計官網（https://jobacmd.wda.gov.tw/DJOB_WEB/）查詢。（編輯：陳仁華）1131125