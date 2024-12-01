福和橋新北端預力梁更換完成 12/3橋面復舊通行

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市政府表示，原訂年底完成的福和橋預力梁更換工程提前完工，原因應工程縮減封閉的橋面，已完成路面刨鋪及標線繪製等復舊作業，將於12月3日凌晨6時起恢復正常行車。

新北市工務局今天發布新聞稿指出，福和橋是橫跨雙北的重要橋梁，橋齡將近40年，過去曾發生位新北端永和區的橋底，遭超高車輛撞擊後修繕補強。

工務局表示，受到今年0403強震影響，導致福和橋預力梁受損嚴重，因此，市府於9月間展開預力梁更換、防撞門架及周邊限高門架增設工程，以保障橋梁結構安全。

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養工處長鄭立輝向中央社記者表示，橋面部分縮減封閉以進行更換預力梁工程，經施工團隊趕工下，原訂年底完工的預力梁更換工程已提前完工，因此，原縮減的橋面已完成路面刨鋪及標線繪製等復舊作業，預定3日凌晨6時起恢復正常行車。

養工處表示，預力梁更換工程已完工，但橋梁下方環河東路3段則持續施作防撞門架工程，依既定期程於12月底前施作完成，施工期間請用路人配合現場義交人員引導行駛，造成不便敬請見諒。（編輯：張銘坤）1131201