彰化老人福利會爆財務爭議 會員自救會要求清算退費

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（中央社記者鄭維真彰化5日電）彰化縣慈愛同心老人福利會百餘名會員組成自救會，抗議此往生互助會財務如大黑箱，要求討回歷年繳費，今天與理事會民事調解；理事長吳妍芳說，均按契約運作，會員往生才支付錢。

自救會今天下午在彰化地方法院前拉布條，高喊「我要討錢」，控訴彰化縣慈愛同心老人福利會收支入不敷出，8月疑爆財務問題，片面修改理賠規章，原本約定繳越多領越多，現在繳越多卻領越少，應停止營運，清算財產後合理退費。

自救會長葉家妤接受媒體聯訪表示，她投資互助金存蓄，是為將來長輩往生可填補家庭經濟，辦好喪葬事務，從民國100年迄今已繳新台幣200餘萬元，但互助會內部管理不當、歷年往生無造冊，淘空資產，有違正常情況，且2個月沒繳費就被除名，擔心討不回歷年繳費。

目前自救會有100餘人，許多人怕繼續繳錢會血本無歸，因此已2個月沒繳費；1名婦人說，她從101年來已投資1600餘萬元，可領得錢卻大幅減少，希望能將辛苦錢討回來。

吳妍芳說，從創會到現在都按規章發放，互助金是所有會員的錢，不是理監事可擅自決定，依照契約書2個月沒繳錢就會被除籍，且會員沒往生就不可能支付錢。（編輯：陳仁華）1131205