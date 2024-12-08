屏東新住民逾2萬人 新台味市集慶國際移民節

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東新住民超過2萬人，為增進文化交流，屏東縣政府今天在勝利星村舉辦屏東國際移民節系列活動「新台味，舌尖上的家鄉味」，多國新住民在「年菜走秀」中分享家鄉美食。

屏東縣長周春米致詞表示，新台味創意市集中，超過30家品牌齊聚一堂、共襄盛舉，除讓民眾能品嘗來自各國美味料理外，也讓來自埃及、法國、日本等國新住民們分享他們的獨特年菜與文化，透過料理分享讓各國菜餚成為文化載體，讓國家的故事被看見、享用。

周春米指出，台灣新住民人口約60萬人，其中居住在屏東的新住民約有2萬多人，無論是新住民、移工、漁工等都在為這塊土地努力。縣府也設立新住民家庭服務中心、據點及開設相關課程供新住民學習，同時感謝移民帶來豐富多元文化，為台灣社會挹注新力量。

活動由巴米藝術團充滿活力的森巴表演開場，接著是新住民「年菜走秀」。埃及何穆展示中東長米烤雞腿；中國吳治芳展示天府米香麻辣粉蒸肉；越南阮沛婷展示越南炸春捲；泰國高淑雯展示「年年平安有餘」；印尼馬月娥展示「印」象好「米」；緬甸李本秋展示緬式茶葉豆沙拉；日本天田拓巳展示日式膾與黑豆煮。

法國皇小龍展示法式烤雞腿搭馬鈴薯；馬來西亞鄭思敏展示撈生；馬爾地夫穆罕默德翟義展示綜合大拼盤。最後由來自香港的主廚高日紳，呈上融合台灣風味的金磚港式蘿蔔糕。

屏東縣政府社會處表示，這場活動不僅是文化饗宴，更是心靈交流。期待透過國際移民節盛會，讓更多人了解文化交流的韌性與脈動，一起感受多元文化的美好。（編輯：張雅淨）1131208