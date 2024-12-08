台南踩街嘉年華台日22團隊演出 古都道路變藝術長廊

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）2024台南踩街嘉年華今天在中西區河樂廣場登場，台日22支表演團隊，融合舞蹈、音樂與文化創意動感演出，將道路變身為藝術長廊，吸引不少民眾近距離感受古都表演魅力。

台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，2024台南踩街藝術嘉年華今天以「來台南踩街chill！」為主題，透過多元演出形式，打造令人耳目一新的視覺、聽覺雙重饗宴。

觀光旅遊局指出，此次踩街藝術嘉年華以舞蹈為主軸，邀請來自日本的BASARA、「極津」及「Soft bank YOSAKOI部」等重量級舞團，以及台南家齊高中、高雄中華藝術學校等國內團隊聯袂演出，表演融入台南歷史文化意象，展現古都多元與創意。

22支表演團隊踩街動感演出，讓河樂廣場周邊道路華麗變身為藝術長廊，吸引不少民眾前往觀賞，體驗難得一見藝術盛會。

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觀光旅遊局表示，台日表演團隊共同參與，透過創意演出拉近彼此距離，展現台南在國際舞台的魅力與文化能量，特別是日本舞團所帶來特色演出，不僅提升活動精彩程度，也讓現場民眾感受到不同文化碰撞與交流。

觀光旅遊局指出，今年台南400系列活動將一路熱鬧到年底，包含21日在新營文化中心舉辦「聖誕星願園遊市集&報佳音晚會」，24日在河樂廣場「聖誕夜報佳音」活動，無論是踩街、點燈還是耶誕園遊會，都適合民眾攜家帶眷一同參與，感受台南熱情與魅力。（編輯：陳仁華）1131208