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花蓮新城警消、戶政合署辦公廳舍動土 115年7月完工

2024/12/12 15:55（12/12 16:26 更新）
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花蓮縣政府獲中央補助新建新城合署辦公廳舍，結合北埔消防分隊、北埔派出所及新城鄉戶政事務所，12日舉行動土典禮，縣長徐榛蔚（前中）到場關心工程狀況。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 113年12月12日
花蓮縣政府獲中央補助新建新城合署辦公廳舍，結合北埔消防分隊、北埔派出所及新城鄉戶政事務所，12日舉行動土典禮，縣長徐榛蔚（前中）到場關心工程狀況。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 113年12月12日
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣政府獲中央補助近新台幣2.9億元，新建新城合署辦公廳舍，結合北埔消防分隊、北埔派出所及新城鄉戶政事務所，預計民國115年7月完工，提升行政效率貼近民眾需求。

新城合署辦公廳舍新建工程今天舉行動土典禮，內政部參事梁國輝致詞指出，本案工程總經費3.5億元，中央花東基金補助近2.9億元。

梁國輝指出，近年中央也透過一般性補助款、前瞻計畫及消防廳舍內部設施改善計畫等，持續優化花蓮縣鳳林、東里等6處消防分隊設施，改善消防人員執勤環境，也汰換老舊消防車輛，購入化學車及新式救災車輛等。

花蓮北埔消防分隊、北埔派出所都面臨辦公廳舍空間不足、設備老舊；新城鄉戶政事務所啟用26年，有漏水、壁癌等老化問題，近年青年安心住宅陸續交屋入住，業務量增長，空間不敷使用。

新城合署辦公廳舍位於新城鄉北埔路，將興建地上3層、地下1層建築，1、2樓為北埔消防分隊及北埔派出所使用，3樓為戶政事務所，地下1樓是備援的應變中心；外觀融合阿美族服飾圖騰。

縣長徐榛蔚表示，新建合署辦公大樓工程預計115年7月完工，將成為消防、警察及戶政等單位現代化服務據點，提升行政效率，更貼近民眾需求。（編輯：陳仁華）1131212

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