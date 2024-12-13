2025台中房市預測字「定」 不動產公會：價穩量縮

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市不動產開發公會今天公布2025台中房市預測字「定」，期盼政策要「穩定」，同業及房地產相關產業要「堅定」，更必須同時讓民眾「心定」，預估明年「價穩量縮」。

台中市不動產開發商業同業公會今天舉辦「房地產市場回顧與展望」記者會，理事長林正雄在會中提出「價穩量縮」將成2025年房市格局，同時他也呼籲政府，年輕人買房壓力仍大，盼新青安政策補貼不要貿然截止。

不動產開發公會公布，2024年台中市推案金額預估共推出2萬4440戶、推案總銷金額新台幣5796.2億元，較2023年全年4825.3億元，增加近千億元，總銷金額也來到歷史新高。

根據公會最新統計，台中市推案總銷金額年增970.9億元，成長20%，推案總戶數從去年的2萬1995戶微幅增加至2萬4440戶，增幅約11%。每戶平均總價為2371.6萬元，比去年平均總價2193.8萬元，增加177.8萬元，年增幅約8%。

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公會也根據實價登錄統計，2023年台中市11層以上住宅大樓，每坪實登單價平均約48.38萬元，今年則拉升至50.52萬元，漲幅4%；平均總價部分，則是從1971萬元拉抬至2096萬元，漲幅約6%，也突破台中市有記錄以來最高總價。

迎接2025年到來，林正雄代表公會表示，明年預測字選定為「定」，期盼政策要「穩定」、同業及房地產相關產業要「堅定」、更必須同時讓民眾「心定」，並認為「價穩量縮」將成2025年房市格局，房市將回歸正常市場機制。（編輯：謝雅竹）1131213