中市府員工子女托嬰中心開幕 打造幸福職場

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市政府附設員工子女托嬰中心今天開幕，市長盧秀燕致詞指出，這是中部各縣市政府首座職場公托，下一個市府設置的職場公托預計在豐原區，期待打造更幸福的城市。

台中市政府附設員工子女托嬰中心今天在台灣大道市政大樓文心樓舉行完工暨開幕典禮，盧秀燕為托嬰中心揭牌，開場由劍聲幼兒園的小朋友帶來愛的表演，盧秀燕並致贈耶誕禮物給表演的小朋友及收托幼兒，現場營造溫馨氣氛。

盧秀燕表示，台中的生育率和年輕化程度在六都中排名第2名，新市政中心員工有3200多人，經調查20至40歲婚育年齡員工的托育需求，有意願送托至新市政托嬰中心的嬰兒人數超過百人。

盧秀燕指出，今天開幕的托嬰中心是中部各縣市政府第1座職場公托，下一個由市府設置的職場公托預計在豐原區，因豐原區有許多重要機關，包含農業局、教育局、衛生局、水利局、觀光旅遊局、客委會、原民會等機關，有很大的托嬰需求，期待能打造更幸福的城市。

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出席開幕式的翁姓家長表示，感謝市長的貼心政策，為員工提供優質的托育服務，讓市府員工可以更安心的上班；何姓家長則說，很幸運能抽中送托，一直很期待托嬰中心的開幕，市長的暖心政策真的讓人很感動。

台中市人事處長沈德蘭指出，市府從去年下半年起即開始盤點府內空間，跨局處組成推動小組，規劃設置員工子女托嬰中心，日前開放報名相當踴躍，已完成公開抽籤作業，預計25日正式收托營運。（編輯：李亨山）1131218