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竹市舊物新玩意拍賣 萬元決標檜木中藥櫃吸睛

2024/12/21 16:52（12/21 17:11 更新）
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農業部林業及自然保育署新竹分署與新竹市政府合作，21日舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動，有民眾以新台幣萬元標得檜木中藥櫃，直呼值得。（新竹市環保局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月21日
農業部林業及自然保育署新竹分署與新竹市政府合作，21日舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動，有民眾以新台幣萬元標得檜木中藥櫃，直呼值得。（新竹市環保局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月21日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）林業及自然保育署新竹分署與竹市府合作，今天舉辦「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動，有民眾得標修復再生的木製鋼琴，也有人以萬元標走檜木中藥櫃，直呼值得。

「木造新生：舊物新玩意」再生家具拍賣活動今天在新竹市將軍村舉行，現場展出27件再生家具，超過200名民眾參與。

農業部林業署新竹分署副分署長劉忠憲出席致詞指出，農業部已第2年參與竹市再生家具拍賣活動，期盼推動國產木材再利用，將自然資源物盡其用，讓二手家具修復同時保留歷史韻味。

新竹市環保局表示，此次展示多件經修復的特色家具，包括檜木中藥櫃、新竹女中課桌椅，還有鋼琴與鋼琴演奏椅等，其中檜木中藥櫃經木藝師巧手修復後，兼具實用性與藝術價值，今天以新台幣1萬1300元決標。

得標檜木中藥櫃的蕭姓小姐說，她從小喜歡跟著長輩到中藥行，此次參加競標是希望回憶兒時點滴，認為相當值得。

以3000元得標二手鋼琴的徐姓小姐表示，她將把鋼琴捐贈給公益團體，讓再生鋼琴繼續使用下去。（編輯：戴光育）1131221

#新竹市
#新竹市環保局
#劉忠憲
劉忠憲
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