北檢起訴柯文哲 綠北市議員：京華城應停工撤容積獎勵

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（中央社記者劉建邦台北26日電）北檢今天起訴柯文哲，多名民進黨台北市議員表示，北市府應要求京華城工地停工並撤銷20%容積獎勵，檢方起訴的證據很明確，呼籲民眾黨別再喊政治追殺或司法迫害。

台北地方檢察署偵辦京華城案與柯文哲政治獻金案，認定柯文哲圖利財團百億、收賄1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴，共求刑28年6月。

多名民進黨台北市議員上午分別在市議會接受聯訪，議員簡舒培說，檢方起訴內容很明確，提到柯文哲收受賄款時間及要求市府公務員配合相關過程，社會公理還是會被彰顯。

媒體詢問，民眾黨以政治追殺回應柯文哲被起訴，簡舒培說，民眾黨稱司法迫害，卻不回應具體內容，檢方已提出證據及清單，事實就是擺在陽光下，民眾黨別再唾面自乾。

議員洪健益表示，若民眾黨認為是政治追殺，是否敢叫「橘子」許芷瑜回台，稱政治追殺只是政治口號，就是要持續凝聚民眾黨支持者「小草」，等證據陸續攤在陽光下時，「小草」就會離開。

議員許淑華說，從北檢提供的新聞資料，代表掌握證據非常明確，呼籲民眾黨別再指京華城案沒問題，應坦誠面對，別再喊出政治迫害或是司法不公。

議員顏若芳透過群組表示，從北檢新聞稿發現民眾黨疑似早就知道柯文哲涉貪，卻持續對外說謊，是葬送全黨黨格，柯文哲收賄事實明確，更積極安排「橘子」許芷瑜出國，橘子已被證實是中間人，但民眾黨過去卻辯稱「橘子是秘書不重要」，說謊不打草稿、混淆視聽。

此外，針對京華城工地及容積獎勵20%，簡舒培說，依檢方起訴書，北市府公務員在柯文哲等人的壓迫下才配合給予京華城容積獎勵，審議過程被認定違法，市府應要求京華城停工。

許淑華指出，在檢方未起訴前就要求市府組跨局處小組開會研議是否收回京華城的20%容積獎勵，檢方已起訴，市府應撤銷容積獎勵，且1個月後給外界完整交代，市府態度別龜縮。

國民黨台北市議員游淑慧在議會接受聯訪說，處理京華城案後續的容積率是非常困難的問題，因工程浩大，何時停工才不會影響到基地安全及都市計畫等內容，都在考驗台北市政府的程序正義。（編輯：蕭博文）1131226