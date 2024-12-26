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世界12強熱潮燒到澎湖 台鋼雄鷹回饋國中小棒球隊

2024/12/26 17:39
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（中央社澎湖縣26日電）台灣隊奪世界12強棒球賽冠軍的熱潮燒到澎湖，台鋼雄鷹陳柏清等選手，今天抵澎與國中小棒球隊展開2天球技指導、2場簽名會，同時捐贈棒球器材等，大力協助澎湖棒球運動發展。

中華職棒台鋼雄鷹隊回饋列車，在澎湖議長陳毓仁協助下，今天開到澎湖，分別前往馬公國中與石泉國小2校的棒球隊，教導2校基層棒球隊選手棒球技巧，同時舉辦簽名見面會，為選手加油打氣。

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台鋼雄鷹隊由連續5年皆拿下盜壘王的「甘蔗」黃甘霖教練帶隊，包括有12強賽登板接連面對日本、美國強敵的左投陳柏清，以及大家都喜愛的「大王」王柏融、曾子祐、顏清浤、葉保弟，以及成軍14年的石泉國小棒球隊第1個職棒選手黃子豪等人一起與球迷同樂，大批球迷擠滿馬公國中活動中心爭睹球星與簽名。

台鋼雄鷹隊回饋列車，27日將轉往馬公石泉國小教導棒球選手棒球技巧並舉行簽名會。（編輯：陳仁華）1131226

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