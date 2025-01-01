家貓應植晶片上路 新北動保處規劃逾200場登記

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市動保處今天表示，農業部規定114年1月1日起將貓納入應辦理寵物登記並植入晶片，新北全年將規劃200場以上貓咪行動登記站，方便飼主帶愛貓前往植入晶片。

動保處發布新聞稿指出，農業部規定即日起將貓納入應辦理登記寵物，但給予飼主1年緩衝期，若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，將依動物保護法開罰飼主新台幣3000元到1萬5000元罰鍰。

動保處表示，為協助飼主儘速為貓咪辦理寵物登記，今年將辦理200場以上免費施打晶片、寵物登記及狂犬病疫苗注射活動，首場將在1月11日於板橋圖書館旁舉辦「寵愛貓咪植晶片活動」。

動保處表示，家中貓咪如尚未完成寵物登記，請儘速登記，新北飼養寵物認證數位卡已結合新北市民卡，完成寵物登記後，可使用手機或電腦登入飼主專區，查看名下所有寵物身分證相關資訊。

動保處指出，隨著生活型態改變，貓咪成為越來越多人首選寵物，民眾若認養貓隻，動保處將加碼贈送寵物大禮包，相關活動可至動保處官網查詢。（編輯：唐聲揚）1140101