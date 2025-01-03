高流、文藻大學合開實務課 百個名額搶光

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）高雄流行音樂中心與文藻外語大學傳播藝術系合作開設「流行音樂產業實務」課程，開放選課後，短時間內百個名額額滿；將高流資源帶入校園，深化流行音樂產業人才培育。

高流表示，繼去年與文藻外語大學、樹德科技大學及南台科技大學等3校簽訂學術合作與交流備忘錄，並招收3校相關科系學生到高流實習。今年更攜手文藻，與傳播藝術系合作開設「流行音樂產業實務」課程，由相關部門主管講授音樂展演活動策劃與執行、行銷與公關及音樂產業經濟等領域專業課程。

高流執行長丁度嵐表示，高流成立目的除提供多元的優異演出場館供流行音樂演出，培育南部音樂人才、厚植音樂產業鏈更是重要任務，由於近年高雄演唱會經濟帶動人才需求大增，與文藻的專業實務課程，讓對流行音樂產業有興趣的學生，提早與業界接軌，強化學生未來進入產業競爭力。

文藻外語大學傳藝系主任連俐俐說，透過課程合作讓學生更緊密與產業連結，學習流行音樂產業的企劃、行銷與傳播等技巧，課程一開放選課就受學生歡迎。

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高流表示，課程預計於113學年度下學期開課，也會安排學生到高流實地參訪，各主題課程由相關部門資深主管講授，盼學生透過課程能掌握流行音樂場館營運基礎、建立音樂產業與行銷推廣等專業知識。

此外，高流也針對在校生與校園社團使用中心硬體與場館資源提供優惠方案，包括音樂教室、C10 LIVE WAREHOUSE租賃使用等辦法，盼能將軟、硬體資源提供更多學生使用與學習。（編輯：郭諭儒）1140103