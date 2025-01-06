三重建案開挖地基釀鄰宅傾斜 新北市府擴大撤離安置

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市三重區六張街某工地開挖地下室造成鄰宅傾斜龜裂。由於鄰房傾斜率已達危險程度，市府下午決定擴大撤離安置戶數，從9戶增至14戶。住戶憶起磁磚雨仍心有餘悸。

三重六張街建案地下室施工時造成鄰宅傾斜後，新北市政府進行灌水及灌漿等緊急應變，同時，除勒令建商及營造商停工外，還各處新台幣9萬元罰鍰。

為了確保安全，市府撤離安置工地兩旁建物共9戶、22人，下午再擴大撤離後方公寓住戶共14戶、38人，同時也中斷電力及瓦斯供應。

房屋傾斜的張姓屋主表示，住在這邊40多年，不敢相信會發生這種事情，回想起來，凌晨3時許突然下起磁磚雨，令人心有餘悸，後來因傾斜程度越來越嚴重，才會趕緊通報市府。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於新增撤離的工地後方公寓住戶表示，他根本沒有感覺，因為住處和工地還隔了一個防火巷，應該不會有危險，但在公所要求下，才會接受撤離安置。

在下午約5時，後方公寓的部分住戶在警消陪同下回家拿個人用品。高姓住戶迅速整理好幾袋物品就趕緊騎機車離去。他對記者表示，凌晨約3時就聽到有磁磚剝落的聲音，由於他在市場做生意，因此，沒有接受公所安置，而是選擇到附近親友住處暫住。（編輯：李錫璋）1140106